Bastia : Festival du livre d’histoire, Histoire(s) en Mai revient du 11 au 21 mai

L'édition 2022 du Festival du livre d’histoire et de fiction historique, Histoire(s) en Mai, se déroulera du 11 au 21 mai à Bastia sur le thème du costume.

« On parlera de la toilette » souligne Michèle Corrotti, présidente d’Arte mare, cheville ouvrière d’Histoire(s) en Mai. « La toilette des héros de romans, des personnages historiques, celle des Bastiais et Bastiaises du temps passé. Mais aussi à la jaquette des beaux livres, au frou-frou des soieries, aux ramages des indiennes et du papier dominoté, aux dessous chics de nos palais ».





Le programme



Si la manifestation est ouverte au tout public, elle se veut aussi à destination des scolaires avec, du lundi 9 au vendredi 13 mai, des incursions dans les établissements scolaires de Bastia, Biguglia, Prunu, Vescovato, avec l’auteur jeunesse et scénariste Bertrand Puard.



Programme Tout public

Mercredi 11 mai

16h : Alma Librairie

« C’est la révolution » de Bertrand Puard. Dédicace animée par Françoise Ducret.



Jeudi 12 mai

17h : Galerie Noir et Blanc

Vernissage de l’exposition N°10 Costumes et Sculptures : Avec Marion Pajanacci, Claire Risterucci et Paule Dumon

Concert de E Cantid’Elle, ensemble vocal féminin amateur, sous la direction d’Anaïs Gaggeri. Répertoire polyphonique d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. Du sacré au profane.

Rencontre avec Christophe Bourseiller « Le complotisme anatomie d’une religion » chez Cerf, animée par Philippe Peretti.



Vendredi 13 mai

17h : Bibliothèque municipale de Bastia

Rencontre avec Pascal Ory animée par Christophe Bourseiller



Samedi 14 mai

17h : Auditorium du musée de Bastia

Rencontre avec Pascal Ory : Ce côté obscur du peuple, Collection Bouquins, animée par Sylvain Gregori, docteur en histoire et directeur du Musée de Bastia et Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine, professeur agrégé d’histoire.



Mercredi 18 mai

17h : Bibliothèque patrimoniale T. Prelà

Conférence de Paul-Édouard Nigaglioni : « La toilette à Bastia, XVIIème, XVIIIème siècles »



Jeudi 19 mai

Bibliothèque patrimoniale

16h - Exposition autour du costume. Cette exposition présentera sous formes de tableaux une frise historique de 150 ans de mode vestimentaire à Bastia (1760 à 1910).

Ces tableaux ont été réalisés par la Direction du patrimoine de la Ville de Bastia. Une sélection de vêtements et d’accessoires seront exposés ainsi que des reproductions de portraits peints et de photographies anciennes. Exposition également sous forme de bâches du fonds iconographique de la Bibliothèque Tommaso Prelà à propos des costumes d’époque. Regards croisés sur la littérature féminine des années 1900 et la mode.

17h - Départ de la Promenade Salvatore Viale : « Les palais bastiais, du spectaculaire à l'intime ». La promenade débutera à la bibliothèque patrimoniale, puis se poursuivra au Palais de justice, au Musée, dans les belvédères et intérieurs des palais, à la galerie Noir et Blanc, avec le final sur la terrasse de la Casa Reale. La promenade sera ponctuée de petits concerts du groupe de jeunes violonistes « archetti bastiacci » issus du conservatoire Henri Tomasi dont l’ensemble est dirigé par le professeur Raphaël Pierre. Les figurants de la Nuit de la mémoire accompagneront la promenade et offriront une sortie du Palais des gouverneurs avec leurs costumes d’époque XVIIe.



Vendredi 20 mai

17h : Bibliothèque municipale

Rencontre avec Benedetta Craveri, Nicolas d’Estienne d’Orves, Patricia Bouchenot-Déchin animée par Jocelyne Casta et Françoise Ducret

Rencontre avec Dominique Bordes des éditions Monsieur Toussaint Louverture animée par Laure Limongi



Samedi 21 mai

10h : Alma Librairie

Rencontre avec Dominique Bordes des éditions Monsieur Toussaint Louverture en présence de Xavier Dandoy des éditions Éoliennes animée par Laure Limongi

14h : Librairie A Piuma Lesta

Rencontre avec Dominique Bordes des éditions Monsieur Toussaint Louverture animée par Laure Limongi

17h : Médiathèque de Castagniccia à Folelli

Rencontre avec Benedetta Craveri, Dominique Bordes, Nicolas d’Estienne d’Orves animée par Françoise Ducret.