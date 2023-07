Bastia : Dvni, Boombass et Etienne de Crécy en concert aux jardins de l'Annonciade

Dans le cadre de sa programmation culturelle d’été, la Ville de Bastia organise une soirée

exceptionnelle aux Jardins de l’Annonciade, entièrement dédiée à la musique électronique.

Seront présents sur scène 3 artistes français de renommée internationale : BoomBass,

DVNO et Etienne de Crécy.



Nommée « FRENCH TOUCH OPEN AIR », l’événement qui se tiendra le samedi 22

juillet 2023, accueille des figures phares de la musique électronique française pour constituer

un plateau musical de haute qualité.



Impliquée en faveur de l’accès à la culture pour tous et du soutien aux arts, la Mairie de

Bastia propose gratuitement cet événement au public. Une opportunité rare, qui permettra

aux mélomanes de Bastia, et plus largement, de Corse et d’ailleurs, de profiter d’une

expérience musicale de classe mondiale.



Une buvette et une restauration sont prévues sur place, avec la participation du restaurant

« Côté Jardin ».