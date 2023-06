Bastia : Daniel Delorme à l’affiche du « Petit Théâtre de L'Opéra »

De l’humour et de l’émotion cet été au « Petit théâtre de l’Opéra » avec deux pièces écrites et interprétées par Daniel Delorme : Les Monologues du Brocciu et Tous les mots qui me viendront.



Du 27 au 30 juin à 20h30, reprise des « Monologues du Brocciu » dans une mise en scène de Lucile Delanne. « Cette version des « monologues du Brocciu » n’a plus grand-chose à voir avec celui de sa création, il y a neuf ans ni même à sa version télévisée d’avant le confinement. Je l’espère plus drôle » souligne Daniel Delorme.

Synopsis : « Pierre Dubroc alias Peter Brocciu se rend sur les conseils de son psychothérapeute à une réunion des alcooliques anonymes. Ce sera pour lui l’occasion de raconter sa vie et de réaliser un de ses fantasmes : faire du théâtre….

Mais ses problèmes psychologiques récurrents lui permettront-ils, malgré tout, d’atteindre son but ? »

Du 4 au 7 puis du 11 au 13 juillet, à 20h30: « Tous les mots qui me viendront ».

Dans ce « presque seul en scène », le récit poétique de Daniel Delorme est accompagné par la violoncelliste Anne-Lise Herrera. L’auteur y interprète « Dédé di Sanghjisè», un petit garçon qui, isolé des autres enfants jusqu'à l’âge de six ans, va découvrir l’école, le monde réel et les difficultés engendrées par son ignorance des codes sociaux et amoureux. De bons moments à passer dans ce joli théâtre intime