Vendredi 29 septembre à 17h l'équipe d' Alma librairie recevra Cora Laba, pour présenter son livre «Qui t'es Kyïv?» aux éditions éoliennes. Dans cet ouvrage l'auteur livre un témoignage sensible et poétique, de la révolution ukrainienne et des évènements qui ont conduit ce pays à la guerre.