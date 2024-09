Basket : Début de saison prometteur mais frustrant pour l'EFOB Bastia en NM3

Après une victoire à l'extérieur contre Bandol lors de la première journée, l'EFOB Bastia a accueilli Lyon SO ce samedi au Cesec Pépito. Les Bastiais, soutenus par un public en nombre, ont livré une performance intense mais ont finalement cédé en fin de match.





L’EFOB Bastia a entamé sa saison en NM3 sur une bonne note, en s’imposant à l’extérieur face à Bandol, une équipe ambitieuse visant la montée. Samedi dernier, c’est sur leur parquet du Cosec Pépito que les Bastiais ont tenté de confirmer cette belle entame en recevant Lyon SO, un adversaire redoutable.



Les hommes de l'EFOB ont bien débuté la rencontre, faisant preuve de précision et d’adresse dans le premier quart. Cependant, quelques failles défensives et un manque de rigueur au rebond ont permis aux Lyonnais de rester au contact (29-26, 10'). Au deuxième quart-temps, les Rhodaniens ont accentué la pression, continuant d’exploiter les faiblesses de la défense bastiaise, ce qui les a conduits à prendre l’avantage à la mi-temps (42-46, 20').

De retour des vestiaires, les Bastiais, galvanisés par leurs supporters, sont montés en intensité. Ils ont su recoller au score grâce à une meilleure agressivité, parvenant à réduire l’écart à une unité avant d’aborder l’ultime période (58-59, 30'). Alors que tout semblait possible, l'EFOB a pris l’ascendant à 5 minutes du terme, repassant devant.

Malheureusement, les efforts fournis ont coûté cher aux joueurs locaux, qui ont manqué de lucidité en fin de match. Trois possessions mal gérées ont offert aux Lyonnais l’opportunité de reprendre l'avantage. Malgré une ultime tentative de retour, l’EFOB a dû s’incliner.