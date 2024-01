BD à Bastia 2024 : Une plongée dans l'univers magique de la bande dessinée

Les Rencontres de la Bande-Dessinée et de l’Illustration – BD à Bastia, lancées en 1993, reviennent pour leur 31e édition du 4 au 7 avril 2024. Cet événement printanier offre quatre jours dédiés aux nouvelles voix et aux artistes confirmé.e.s de la bande dessinée et de l’illustration. Cette année, BD à Bastia met en avant des talents tels que Peggy Adam, Olivier Bruneau, Baptiste César, Etienne Chaize, Sarah Cheveau, Noémie Chust, Aniss El Hamouri, Claire Fauvel, Stéphane Fert, Jérémie Fischer, Thomas Gilbert, Emilie Gleason, Camille Jourdy, Matthias Lehmann, Bea Lema, Thomas Rouzière, Núria Tamarit, Mathilde Van Gheluwe, Nicolas Wouters, et Zelba.

Le thème de cette édition explore le monde à l'envers, en mettant en lumière des sorcières, des meneuses de loups, des ogresses et d'autres personnages magiques qui cherchent leur place en marge des règles imposées par leur société, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Outre cette exposition thématique collective, le public pourra explorer plusieurs expositions monographiques offrant une immersion approfondie dans l'univers des artistes.

Le festival réserve une grande surprise aux visiteurs dans l’espace de l’Arsenale, avec une proposition aussi drôle que brillante. Le nom de cet artiste sera dévoilé peu de temps avant l’ouverture du festival.

Rendez-vous le 4 avril 2024 pour une célébration artistique riche en découvertes et en surprises !