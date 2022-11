Audrey Colonna est la nouvelle directrice du médico-social de l’Ars Corse

Marie Hélène Lecenne, directrice générale de l’ARS Corse a nommé Audrey Colonna au poste de directrice du médico-social au sein de l’Ars Corse, à compter du 07 novembre 2022. Jusqu’alors directrice adjointe, elle succède à Joseph Magnavacca



La direction du médico-social pilote et régule l’offre d’accompagnement médico-social. Ce secteur recouvre les établissements et services pour les personnes âgées et pour les enfants et adultes en situation de handicap. La direction doit répondre à la fois aux défis du vieillissement et à l’évolution du besoin en matière d’accompagnement des publics dits « fragiles ».