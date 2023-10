Plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés sont à dénombrer sur le territoire hébreu, meurtri et frappé en plein cœur.



S’y ajoutent des prises d’otages à l’aveugle, notamment au sein des populations civiles; autant d’actes qui témoignent d’une stratégie programmée de la terreur.



Désormais, l’engrenage meurtrier laisse présager le pire et surtout l’embrasement de la région toute entière.



Si la problématique des rapports israélo-palestiniens reste entière, et mérite une solution politique, notre réaction d’aujourd’hui est empreinte de solidarité et de compassion avec les victimes innocentes de ces attaques meurtrières.

Le communiquéAlors que le spectre de la guerre réapparaît au Proche-Orient, nous voulons apporter notre soutien au peuple d’Israël, face à l’agression militaire engagée par le Hamas et le Hezbollah depuis deux jours.