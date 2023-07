Attaque du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses : L’Association des maires et des présidents d’EPCI de Haute-Corse condamne

Le communiqué



Dans la nuit de samedi à dimanche, le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a été attaqué à la voiture-bélier enflammée, en présence de ses enfants et de son épouse qui a été gravement blessée. Cette tentative d’assassinat intervient dans un contexte des plus tendus alors que les émeutes se poursuivent sur le continent et que les agressions contre les élus se multiplient.

La tentative d’assassinat du maire de L’Haÿ-les-Roses et de sa famille, l’agression de la maire de Pontoise, la destruction du domicile du maire de Cholet, sont inacceptables et intolérables en démocratie.

Au quotidien, les élus locaux doivent faire face, affronter des individus qui n’ont pour autre éducation que haine et dégoût pour une humanité dont ils sont exclus. Avec les pompiers et les policiers, les maires sont en première ligne car ils représentent la République et ses institutions, la France et ses valeurs.

Aujourd’hui, il faut faire également face aux destructions de biens publics comme les mairies, les écoles, les bibliothèques, les gymnases…

L’Association des maires et des présidents d’EPCI condamne fermement les violences dans toutes leurs formes. Elle apporte, également, son soutien aux élus qui ont été menacés et agressés au cours des dernières heures. Par ailleurs, elle manifeste également sa solidarité à l’égard du maire, du conseil municipal et de la population de Pietrosella suite à l’attentat contre A Casa Cumuna, la semaine dernière.

Nous demandons aux Maires de la Haute-Corse de participer à la grande mobilisation civique décidée par le Président de l’Association des Maires de France, David Lisnard, ce lundi 3 juillet à midi en invitant leurs habitants à se réunir sur le perron de chaque mairie pour partager l’Appel des maires de France pour le retour à la paix civile.