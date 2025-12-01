Athlétisme - La saison de cross débute à Porto-Vecchio

Ce dimanche 16 novembre marquera l'entame de la saison pour les crossmen insulaires. Un premier rendez-vous qui aura pour cadre Porto-Vecchio avec le cross par l’AS Porto-Vecchiaise Athlétisme organisé sur le parcours du Cantonu situé à l’entrée Nord à proximité d'Auchan. Une entame de saison sur un parcours très roulant sans grande difficulté. Voici les horaires et les distances de ce cross de l’ASPVA : 11h40 : benjamines et benjamins : 2.080 mètres. 12h20 : minimes filles et cadettes : 3.010 mètres. 13 heures : minimes masculins, juniors filles, cross court femmes et hommes : 3.510 mètres. Juniors masculins : 5.330 mètres. 13h45 : poussines et poussins 1.170 mètres. 14 heures : parcours écoles d’athlétisme filles et garçons. 14h20 : parcours babies filles et garçons. 14h40 : espoirs, seniors et masters femmes : 6.000 mètres. Cadets : 4.160 mètres. 15h15 : espoirs, seniors et masters hommes : 8.320 mètres.