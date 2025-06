29 juin en l’église St Pierre de Luri à 17h

6 juillet en l’église San Agnellu de Rogliano (18h)

13 juillet à St François-Xavier de Canari (18h30)

24 juillet à St Cyprien à Morsiglia (19h).

« Ce concert dont l’entrée est libre sera dédié à Vicky, l'âme de l'ensemble ARS MUSICA de Bastia qui nous a quittés cet hiver » souligne Anne-Marie d’Isoard de Chenerilles, la créatrice de l’ensemble vocal bastiais Ars Musica. Issue d’une famille de musiciens, la compositrice a baigné toute petite dans la musique, se mettant devant un piano dès l’âge de 4 ans. Quelques soucis de santé l’écartent un peu de sa passion mais elle retrouve vigueur en 2016 créant notamment des ateliers de chants pour les pensionnaires d’’EHPAD. En 2018, avec l’organiste Elisabeth Pardon on la retrouve au sein de l’ensemble Laudate. « C’est durant cette période que j’ai commencé à composer » souligne l’artiste. Cette période de création s’intensifiera lors des confinements liés au COVID. Elle composera ainsi le sublime Stabat Mater et un oratorio sur un texte d’Emilio Cavaliero, un Te Deum dédié à Mgr Bustillo... Elle a aussi mis en portées de la musique profane, notamment un poème de Ronsard, une « Cantate de l’hiver », une suite pour clavecin en 3 mouvements dont le dernier, « Lacrime », chanté.La formation actuelle d’Ars Musica comprend chanteurs, basse, ténor, alto, soprano, dont un organiste, Pierre Vallecalle. Elle se produit souvent en faveur de bonnes causes : Recherche contre le cancer, environnement, Liban, Ukraine…Prochain rendez-vous avec Ars Musica, ce dimanche 22 juin en l’oratoire de l’Immaculée Conception, rue Napoléon à Bastia, un concert de polyphonies vocales au profit des œuvres de l'Ordre de Malte. « Malgré l’absence de 2 anciens choristes, le programme sera honoré » souligne AM d’Isoard de Chenerilles. « Nous fêtons le 500anniversaire de Palestrina et on se devait d’honorer ce maitre de la polyphonie Renaissance avec une de ses pièces ».Après ce 22 juin, la formation se produira :