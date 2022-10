Arrêt des travaux de l'assemblée de Corse : la fédération de Corse du Parti Radical déplore

La fédération de Corse du Parti Radical déplore que le refus opposé par la Justice à la semi-liberté de Pierre Alessandri ait provoqué l’arrêt des travaux de l’Assemblée de Corse et la menace de suspension du processus Etat-Corse engagé depuis quelques mois. Quelle que soit l’appréciation qu’on puisse porter sur cette décision de justice, il n’est ni justifié ni responsable d’en tirer argument pour remettre en cause ce qui paraissait il y a peu à la grande majorité comme porteur d’apaisement et utile à la Corse.Pour notre part, nous ne pensons pas que le régime de semi-liberté de Pierre Alessandri comporterait de risque objectif de trouble à l’ordre public et le Gouvernement, si les informations les plus récentes dont il dispose lui donnaient la même opinion, devrait le faire clairement savoir.Le processus de dialogue Etat-Corse, même si, à l’origine, il a fait suite à la violence de la rue, doit désormais s’inscrire dans le contexte et dans les règles de la démocratie. Il appelle la responsabilité de chacun.