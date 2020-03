Annulation des débats d'entre-deux-tours 17, 18 et 19 mars sur France 3 Corse Via Stella

Suite aux annonces du Premier Ministre samedi 14 mars concernant l'épidémie de Coronavirus, et afin de garantir l'application des nouvelles mesures en vigueur du stade 3, les débats de l'entre-deux-tours prévus mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 mars sur France 3 Corse Via Stella sont annulés.

Face aux contraintes d'organisation et dans la mesure où la sécurité de tous, salariés et candidats, est engagée, France 3 a décidé d'annuler tous les débats électoraux de l'entre-deux-tours sur toutes ses antennes.