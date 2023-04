Annie Drimaracci signe ses 2 romans à la maison de la presse de Cargèse

Agrégée de lettres modernes, Annie Drimaracci est aussi auteur de deux livres. Première pierre a été publié initialement en 2011 par les éditions Colonna. « Fragiles rivages » est le second roman d’Annie Drimaracci.





Les deux romans sont co édités par « Plan B » et par Scudo édition. Annie Drimaracci les signera pour la première fois à Cargèse dans la Maison de la presse, chez madame Dragacci, vendredi prochain 21 avril de 10 à 12h.