Allindi se pose ce vendredi 3 mars à Ajaccio

Dans le cadre de son partenariat avec L’Espace Diamant de La Ville d’Ajaccio, et de la programmation « E Donne di Marzu », Allindì propose ce vendredi, 4 courts-métrages, 3 corses et un italien, qui questionnent la condition féminine au XXIème.

Chaque mois, Allindì se déplace dans des lieux différents de l’île, à la rencontre du public, parfois dans le cadre d’un partenariat, comme c’est le cas ce mois de mars avec « Donne di Marzu » à Ajaccio et « Cinedonne » à Bastia.

Allindi est une plateforme de streaming corse et méditerranéenne qui ouvre sur l’imaginaire cinématographique de la Corse et de la Méditerranée dans ses dimensions historiques, culturelles, géographiques, musicales, humoristiques. Allindì propose ainsi un accès grand public de vidéo à la demande (pour seulement 4€ mensuels). L’utilisateur profite ainsi en illimité de tous les films d’un catalogue en constante augmentation : documentaires, courts et longs-métrages, magazines, séries, fictions. La plateforme crée une dynamique culturelle dans la filière audiovisuelle et cinématographique corse où tous les acteurs d’une œuvre bénéficient d’une visibilité accrue.

Dans le cadre de « E Donne di Marzu », Allindi propose une programmation en entrée libre intitulée « Femmes et cetera », des courts métrages réalisés par des femmes.



Programme du vendredi 3 mars à l’Espace diamant d’Ajaccio

18h30 Projections / Rencontres en entrée libre avec pour invitées Marie Murcia et Delphine Leoni

Les courts-métrages :

« Delitto naturale » (2019) de Valentina Bertuzzi.

Lorsque sa meilleure amie, Lola, disparaît de la classe, Aida entreprend de la retrouver. Elle découvre des parties de l'école qu'il vaudrait mieux laisser tranquilles...



« Un cœur de femme » (2018) de Marie Murcia.

Une petite ville de Méditerranée se réveille. Antonia n’arrive pas à faire le deuil de son mari défunt ; Comédienne sans emploi, Isabelle va devoir se battre contre la maladie ; Avocate, Paola défend la cause des femmes ; Anghjula, mère au foyer, doit faire le deuil de son mari encore bien vivant, lui ! Il y a aussi Maria, qui tient coûte que coûte le cap de sa vie. Elle est le lien entre ces femmes...



« The unvisited » (2020) de Rebekah Fieschi.

Dans une maison sinistre, un vieux couple se plaît à partager le crépuscule d’une vie ensemble, mais se languit de la visite de sa fille négligente...



« La nuit est là » (2019) de Delphine Leoni.

Comment vivre lorsque l'on risque de croiser les assassins de son amoureux au coin de la rue, dans un restaurant ou dans un club, parce que la justice n'a pas fait son travail ?