Allauch : Concert polyphonies corses groupe "A Vuciata" samedi 20 juillet 21 h 30 au théâtre de nature

Dans le cadre de ses "Estivales", la Ville d'Allauch organise le samedi 20 Juillet 2019 à 21h30 au Théâtre de Nature (ancienne carrière de pierres du village) un concert du groupe "A VUCIATA".







Pour ce spectacle, intitulé "Memoria", il s'est employé à choisir des morceaux populaires, dans le respect des traditions les plus pures de notre chant en paghjella. Il interprétera également des compositions plus modernes aux arrangements multicolores.







Vous entendrez Jean-Pierre Giorgetti au chant (siconda), Mathieu Giorgetti à la flûte, la mandoline et au cistre, Claude Giorgetti au chant (bassu), Joseph Figarelli au chant (seconda et, bassu) et à la cetera, Sébastien Ortega au chant (terza), à la guitare et au cistre.







Extrait audio : https://soundcloud.com/avuciata/medley-2018



Durée 1h30. Entracte. A écouter en famille à partir de 6 ans.



Entrée 16€ tarif normal, 11€ tarif réduit et 6€ pour les moins de 12 ans. Billetterie auprès de la Maison du tourisme Louis Ardissone, Tél : 04 91 10 49 20 et le soir même dans la limite des places disponibles. Billetterie : billetterie.allauch.com