Aleria :Un rallye multi-disciplines sur le site de Mare è Stagnu

Le 5 novembre, Aleria accueillera le 3e Rallye Multi-Disciplines, organisé par l'Association Equitable-Corse, dédiée à la protection et au sauvetage des équidés en Corse. Cette édition spéciale permettra aux participants de choisir entre la marche, le vélo, l'équitation, la location de trottinettes électriques tout-terrain (pour les 10 ans et plus), ou encore de mener un âne pour les enfants de 3 à 9 ans. La journée se conclura par une exploration du Mountain Trail pour les cavaliers, tandis qu'une buvette offrira une restauration sur place. Tous les bénéfices de cette journée iront au soutien de l'action de sauvetage des équidés menée par Equitable-Corse à travers toute la Corse. Trois boucles, adaptées à chaque discipline, attendent les participants, qui devront relever des défis ludiques tout au long du parcours, sans que le chronomètre soit en jeu. Une occasion de partage conviviale et familiale, avec des conditions de participation spécifiques à chaque activité.