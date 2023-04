Aleria : Les donneurs de sang de la Plaine orientale veulent sensibiliser les scolaires

Ce vendredi 14 avril 2023, une animation sur le don de sang a été présentée aux élèves de CM1 et CM2 de l'école d’Aléria. "Cette action interactive a été proposée afin de sensibiliser les jeunes aux enjeux du don de sang et de leur apprendre les bonnes pratiques à adopter. " expliqueJacques Sculteur président de la ADSB de la Plaine Orientale. Les élèves ont eu l'occasion de poser des questions à nos bénévoles de l’ADSBPO et ont également montré beaucoup de curiosité et demotivation à apprendre à propos du don de sang et de son importance pour la santé des personnes."







Le pesaient tient à remercier Madame Pascale Fabiani la Directrice et tout le personnel scolaire pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité. "J'ai puconstater que le personnel est à l'écoute des besoins des élèves et qu'ils mettent tout en œuvre pour leur offrir le meilleur accompagnementpossible. Une belle expérience à renouveler en 2024 !

Prochaine collecte à Aleria, Mardi 2 mai de 9h00 à 13h00 parking du supermarché LECLERC."