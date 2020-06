Alata : une réunion publique pour organiser la 2eme semaine du handicap en Corse

La 2eme édition de la semaine régionale du handicap en Corse arrive à grands pas, elle se déroulera du 21 au 27 septembre prochain.



Afin de s’organiser au mieux et de rassembler les idées et initiatives l'association Tous pour Chacun organise une réunion publique le vendredi 3 juillet à 19h au stade de foot d’Alata ( Suartello )



Cette semaine de solidarité aura pour but de :



- sensibiliser la population au handicap

- dynamiser les associations

- federer les associations

- récolter des fonds au profit du handicap en corse

- sponsoriser des sportifs corse en situation de handicap