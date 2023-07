Alata : I scontri di San Benedetto se poursuivent

Nouvelle rencontre à San Benedetto vendredi prochain 21 juillet, proposée par l’association «San Be Culture Club », avec deux grands Maîtres de l’Art contemporain, l’un dans le domaine de la musique, l’autre dans celui de la peinture.





Une rencontre entre Joseph-François Kremer-Marietti, Compositeur, violoncelliste et chef d'orchestre. Docteur HDR en Sciences Humaines, ancien élève diplômé de L'EHESS, membre du CIPA, Auteur d'une dizaine d'ouvrages sur la phénoménologie du musical. Directeur de Collections d'ouvrages scientifiques, Ed.Méridiens-Klincksieck, Kimé, L'Harmattan) et Jean Nadal, Psychanalyste et peintre. Co Président du Collège international de psychanalyse et d’anthropologie (CIPA). Directeur des Collections Psychanalyse et Civilisations et Santé, Sociétés et Cultures. Harmattan Éditeur. Leurs œuvres sont éditées chez l’Harmattan : Jean Nadal : « Ils ont révolutionné la peinture. La pulsion de peindre. De l’hallucinatoire à l’imaginaire quantique. Cézanne, Picasso, Miro, Kandinsky, Malévitch »; Joseph-François Kremer-Marietti : « Les grandes topiques musicales » et « Les formes symboliques de la musique ». François-Joseph Kremer-Marietti a assuré la Direction de la Culture et du Patrimoine de la région corse en tant que conservateur en chef sous la présidence de Paul Giacobbi. Il est le fils de la philosophe Angèle Kremer-Marietti, qui fut une grande spécialiste de Nietzsche et des sciences de la nature. Vendredi prochain 21 juillet, à 19h30 stade de San Benedetto (commune d’ Alata).





Entrée gratuite. Un repas, préparé par les bénévoles de l’ association, est prévu en présence des conférenciers à l’issue de la rencontre. La participation au dîner est de 20 €. Il est obligatoire de réserver son repas en téléphonant au : 07 87 91 47 45 (Patrick) et ce, 48 heures avant la soirée au plus tard.