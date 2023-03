Ajacio : une vente aux enchères ART pour le Liban à l'Espace Diamant

Une vente aux enchères d'art pour le Liban, mettant en vedette une trentaine d'artistes corses, se tiendra les 3, 4 et 5 avril à l'Espace Diamant à Ajaccio pour aider le Liban. Les 3 et 4 avril seront consacrés à une exposition, tandis que le 5 avril, deux ventes aux enchères dirigées par un commissaire-priseur auront lieu à 14 heures et à 17 heures. Cinquante pour cent des ventes iront aux artistes dont les œuvres ont été vendues et les cinquante pour cent restants iront à l'association libanaise Achrafieh, qui s'occupe des familles libanaises qui ont tout perdu dans la terrible explosion suivie de l'énorme dévaluation qu'a connue le pays.

Cette association répond aux demandes de 1 124 familles de tout ordre ainsi qu'aux appels de détresse dus à la double explosion, ainsi qu'à la crise économique qui frappe le Liban de plein fouet. Elle s'occupe de l'aide alimentaire, de la recherche d'un logement, du soutien financier pour l’éducation, les soins et l’hospitalisation.

L’activité de l’association Acharafieh 2020 s’articule autour de principes intangibles tels que le respect de la dignité humaine, la préservation de l'identité des bénéficiaires et le refus de tout don conditionné afin de préserver l’indépendance et l’intégrité de l’association. Pour cette vente aux enchères, l'association corse Dammi A Manu, présidée par Pierre Farel, agit en total bénévolat, et la Mairie d'Ajaccio offre la location de la salle de l'Espace Diamant ainsi que son aménagement. Le commissaire-priseur Antoine Bettini a accepté de s'occuper des transactions sans prendre de frais. "Il prête son maillet à titre bénévole, aucun fonds ne transitera par sa comptabilité et il se chargera d’établir le procès-verbal de cette vente. Le produit de la vente ne sera augmenté d’aucune commission ni à la charge de l'acquéreur ni à celle du vendeur " précsie Pierer Farel