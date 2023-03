Ajaccio : une expo sur le journalisme à médiathèque des Cannes

A partr du 07 mars, à l'occasion de la semaine de la presse, la médiathèque des Cannes propose une exposition sur le journalisme.

Pour illustrer ce métier si visible et pourtant entouré d'un certain mystère, et de beaucoup d'idées reçues, l'exposition présente un portrait d'une figure du journalisme français : Ruth Elkrief.

Une exposition numérique illustrée à disposition de tous, pendant tous le mois de mars.