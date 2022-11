Ajaccio : un job dating de l'armée de l'air de de l'Espace les 18 et 19 novembre

En partenariat avec Indeed, l'armée de l'Air et de l'Espace organise un job dating dans toute la France du 18 au 19 novembre 2022 de 8h00 à 18h00. Le déroulement de cet événement donne aux 17-30 ans l'occasion de rencontrer les conseillers en recrutement dédiés pour en apprendre davantage sur ces métiers.



Les créneaux sont de trente minutes pour avoir le temps d'échanger avec nos Aviateurs et

bénéficier d'un rendez-vous individualisé.

Pour s'inscrire, une page Indeed a été créée pour chaque CIRFA Air. Les candidats pourront alors choisir la date et l'heure qu'il souhaite réserver pour échanger sur leur avenir. L'objectif est de leur faire découvrir la multitude de métiers qui existent au sein de l'armée de l'Air et de l'Espace. Chaque candidat saura trouver la/les spécialités qui lui correspondent !

Vous aussi, rejoignez la communauté des Aviateurs en prenant rendez-vous dans le bureau Air du CIRFA d’Ajaccio à partir de la page Indeed !



www.devenir-aviateur.fr