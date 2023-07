Ajaccio : un beach sports festival sur la place Miot

La Ligue Corse de Volley que je représente, organise pour la première fois à Ajaccio, place MIOT, le Beach sports festival et vous convie à cet événement.



Au programme :



𝐋𝐞 𝟔 𝐉𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝟏𝟖𝐡𝟎𝟎 𝐚̀ 𝐦𝐢𝐧𝐮 𝐢𝐭 : Soirée d’ouverture et jeu libre

𝐋𝐞𝐬 𝟕, 𝟖 𝐞𝐭 𝟗 𝐉𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 :

•𝐃𝐞 𝟏𝟔𝐡𝟎𝟎 𝐚̀ 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎 : Tournoi jeune de 11 à 16 ans

•𝐃𝐞 𝟏𝟗𝐡𝟑𝟎 𝐚̀ 𝟎𝟏𝐡𝟎𝟎 : Tournoi 3x3 Féminin & Masculin



A cet événement, des joueurs de l'équipe PRO du club GFCA et anciens joueurs seront présents dans les équipes masculines.