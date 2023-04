Ajaccio : un Job Dating des compagnies maritimes ces 18 et 19 avril

Forte du succès de la première action programmée en 2022 et des nouveaux besoins en recrutement identifiés sur l’ensemble du territoire pour les compagnies maritimes Corse en 2023, l’Afpa Corsica a déployé pour la deuxième année consécutive deux actions de formations. Les trois sessions programmées : personnel hôtelier navigant (Ajaccio et Corte) et cuisinier navigant (Ajaccio) arrivent à terme et seront finalisées par des jobs dating au centre Afpa Yolanda à Ajaccio les 18 et 19 avril prochain, jobs dating au cours desquels les compagnies recruteront pour la saison 2023.



Un accueil café est prévu à partir de 9h, les entretiens démarreront à 10 h