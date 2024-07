Avec les Jeux Olympiques de Paris à l'horizon, la promotion de l'activité physique devient une priorité nationale. Inspirée par le célèbre slogan "Consommez 5 fruits et légumes par jour", la nouvelle campagne "Bouge 30 minutes chaque jour" s’inscrit dans une grande cause nationale (GCN) visant à inciter les Français à adopter un mode de vie plus actif et moins sédentaire.



Les bienfaits de l'activité physique sur la santé ne sont plus à démontrer. Pour les adultes, une activité régulière peut réduire le risque de maladies chroniques, améliorer la qualité du sommeil, diminuer le stress et améliorer l’humeur. Chez les enfants, elle renforce la santé cardiovasculaire, fortifie les muscles et les os, et améliore la concentration et les performances scolaires. Pourtant, la sédentarité reste un problème coûteux en France, générant 17 milliards d’euros de dépenses annuelles, avec l’obésité représentant 10 milliards d’euros supplémentaires (étude Asterès de mars 2022).



La Ville d’Ajaccio, soutenue par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), s’est pleinement engagée dans cette initiative nationale. "Cette initiative peut aider les adultes et les enfants à adopter un mode de vie plus sain et de bons réflexes grâce à de nombreuses actions de sensibilisation coordonnées autour de chaque animation", souligne Jean-Michel Ferracci, chef des animations sportives de la Ville d’Ajaccio.



Depuis janvier, des rendez-vous sportifs sont organisés tous les 30 du mois, destinés à divers publics, incluant jeunes, seniors, personnes handicapées et scolaires. Ces événements, prévus jusqu'en décembre, visent à encourager la régularité dans la pratique sportive et à promouvoir une vie plus active. De nombreux partenaires participent à cette initiative, dont l’école municipale des sports, les écoles et les centres de loisirs de la ville.



Ajaccio se distingue en étant la seule collectivité de l'ile à s'être engagée dans ce dispositif. "Chaque rendez-vous mensuel est une opportunité pour les Ajacciens de découvrir de nouvelles activités sportives et de se sensibiliser aux bienfaits d'un mode de vie actif. "explique la municipalité.



Alors, prêt à bouger 30 minutes par jour ?