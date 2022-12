Ajaccio : le soutien de la SPL Muvitarra à Stéphane Sbraggia et Jean-André Miniconi

Le Président de la SPL Muvitarra, Stéphane Vannucci et les administrateurs

communiquent :





Par cette motion, nous tenons à assurer de notre entier soutien le Président de

la CAPA et Maire d’Ajaccio Stéphane Sbraggia qui a eu à subir dans l’exercice de

ses fonctions électives des menaces de mort qui s’apparentent à des tentatives

d’intimidation que nous ne pouvons tolérer et passer sous silence.

Plus récemment notre collègue, Jean André Miniconi, a été victime d’un acte

malveillant et inqualifiable.

Nous savons tous ici à quel point notre économie est fragile et combien il est

important de soutenir les acteurs qui se battent au quotidien pour maintenir à

flot leur outil de travail. Ces actes lâches et condamnables nous obligent aussi

collectivement à prendre nos responsabilités pour que cela cesse.