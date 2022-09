Ajaccio : le programme des médiathèques du samedi 24 au jeudi 29 septembre

- Durant le mois de septembre, la médiathèque des Cannes vous propose une exposition "La Résistance en Corse - Le Casabianca au secours de l'île". Venez découvrir l'aventure du sous-marin Casabianca dans ses missions en Corse - Tout public- Samedi 24 septembre à 10h00 : conférence de Raphaël Lalhou sur "La Résistance en Corse" - Tout public- Samedi 24 septembre à 14h00 : atelier "Journal de la Résistance, portraits de résistants" - 8 ans +- Mercredi 28 septembre à 14h30 :jeu du Qui est-ce ? Spécial Résistance - 9 ans +Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Dans le respect des gestes barrières- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de septembre : "Lire un roman SFFF (science-fiction, fantastique, fantasy)".- Samedi 24 septembre à 10h : atelier "Initiation tricot" - Ados/Adultes- Samedi 24 septembre à 14h : atelier créatif des tout-petits "Les feuilles d'automne"- 4 ans +- Samedi 24 septembre à 16h : Club de lecture- Public adulte- Mercredi 28 septembre à 10h30 : Ciné des tout-petits - 2/5 ans- Mercredi 28 septembre à 14h30 : projection thématique dans le cadre des Semaines européennes du développement durable - Public adultes/ados- Jeudi 29 septembre à 16h45 : atelier artistique "Craies magiques"Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- Samedi 24 septembre à 10h30 - Virus et anti-Virus "Protégez votre ordinateur" - Public Adulte- Mercredi 28 septembre à 13h30 : Réalité virtuelle "The Climb" - 8 ans +Dans le respect des gestes barrières.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40