Programme d'animations du réseau des médiathèques de la ville d’Ajaccio du mercredi 28 juin au samedi 1er juillet



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- mercredi 28 juin à 14h - Réalité virtuelle "Simulateur d'escalade" - 7 ans +

- jeudi 29 juin à 14h - Vie pratique "Démarches administratives sur le Net" - Public adulte

- vendredi 30 juin à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" - Public adulte

- samedi 1er juillet à 10h30 : Cyber-Prévention "Atelier parents/enfants" - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de juin : "Lire un livre d'un auteur corse".

- Mercredi 28 juin à 10h30 (projection en français) et 11h (projection en corse) : Ciné-Club des tout-petits - 2 ans +

- Mercredi 28 juin à 14h : Projection documentaire jeunesse sur l'histoire de la Corse - 8 ans +

- Mercredi 28 juin à 16h : Jeux en médiathèque- Tout public

- Samedi 1er juillet à 14h : atelier théâtre - 8/12 ans

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- Durant le mois de juin, exposition jeunesse "A Galeotta"

- Mercredi 28 juin à 10h30 et 14h : "Mets en images la vie de Lucien Bonaparte"

- Samedi 1er juillet à 10h30 : Ciné des tout-petits - 4 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Samedi 1er juillet à 10h15 (dès 6 mois) et 10h45 (dès 3 ans) : Au fil de la lecture

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81