Ajaccio : le programme des médiathèques du mercredi 11 au samedi 14 septembre





MEDIATHEQUE DES CANNES

- Tout le mois de septembre, exposition "SITCOM" (Tout public)

- mercredi 11 septembre à 10h30 : atelier peinture (3 ans +)

- mercredi 11 septembre à 14h : Paper Toy "Big Bang Theory" (9 ans +)

- samedi 14 septembre : journée "Jeux Vintage à la Big Bang Theory" (8 ans +)

- samedi 14 septembre : séances de jeux de rôle "Donjon et dragon" animées par I Condottieri (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT-JEAN:

- Tout le mois de septembre, exposition "SITCOM" (Tout public)

- vendredi 13 septembre à 14h : Ciné-Club adultes

- samedi 14 septembre à 13h : "Samedi Magic" initiation et parties de jeu de cartes Magic l'Assemblée (14 ans +)

- samedi 14 septembre à 13h : atelier "Jeux de cartes belote et rami" (Adultes)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 11 septembre à 10h : "Baby Eveil Montessori" animé par Aurélie (6 mois +)

- mercredi 11 septembre à 11h : "Initiation ludique au solfège et au piano sur synthétiseur" animée par Angelina (4 ans +)

- mercredi 11 septembre à 16h : "Ciné-goûter des p'tits bouts" (3 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de septembre "Lire un roman d'un auteur japonais"

- mercredi 11 septembre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3 ans +)

- mercredi 11 septembre à 14h : Ciné-Club adultes

- samedi 14 septembre à 14h : quiz sur les sitcoms de légende animé par Antonia (Ados / Adultes)

- samedi 14 septembre à 16h : rencontre d'auteur et dédicace avec Jean-Pierre Castellani autour de son dernier ouvrage "Lettre à Marguerite Yourcenar (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR – ESPACE MULTIMEDIA

- mercredi 11 septembre à 10h30 : Robotique"Programmer sur Scratch" (8 ans +)

- jeudi 12 septembre à 14h : Libre Office Calc "Maîtriser un tableur" (Public adulte)

- vendredi 13 septembre à 13h30 : Informatique "Renforcement et Perfectionnement" (Public Adulte)

- samedi 14 septembre à 10h30 : Dessin Assisté par Ordinateur (Tout public)

- samedi 14 septembre à 13h : Escape Game (10 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40