Ajaccio : la pièce jeune public "J'ai trop peur" va en scène ce 10 janvier à l'espace Diamant

Compagnie du Kaïros

Texte et mise en scène David Lescot

Tarif JP

De 3 à 7 euros



« J'ai dix ans et demi. C'est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout le monde sait que c'est l'horreur. L'horreur absolue. Alors je suis mal, très mal même, et j'ai peur, trop peur. »Pour composer une langue originale avec drôlerie et acuité, David Lescot se glisse dans la peau d’un gamin de 10 ans, effrayé par sa prochaine rentrée au collège.Il montre les affres que traverse le garçon durant les grandes vacances, imaginant que l’attendent les pires sévices. « C’est l’âge où commence à poindre le sentiment existentiel, où s’ouvre l’exploration de l’intériorité... Il faut quitter le monde de l’enfance et avancer vers l’inconnu. »À la fois proche du réel et décalée, propre à l’âge de chaque personnage, David Lescot, a puisé dans le parler des tout-petits et des ados : « Je pars de l’écoute et de l’observation pour travailler le style, qui n’est ni imitation ni pure invention, et les situations. Les enfants s’engagent avec ferveur dans ce qu’ils font. Chez eux, les situations sont tendues à l’extrême et les sentiments exacerbés. Le tragique éperdu côtoie le puéril. » Sans doute est-ce ce qui donne tant de force à ce spectacle, qui se vit comme l’expérience d’un passage initiatique.