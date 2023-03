Ajaccio : la compagnie Grenade présente "Stolar" à l’Espace Diamant

La ville d’Ajaccio a le plaisir accueille les danseurs de la compagnie Grenade le Mardi 07 Mars à 20h30 à l’Espace Diamant.



Stolar veut dire chaise en suédois. Cet accessoire se retrouve dans chaque tableau, utilisé par les six danseurs de façons très diverses : D’abord, dans un quatuor mystérieux, qui évolue vers une danse de plus en plus jubilatoire au fur et à mesure de leurs rencontres. Puis un duo : Un danseur et une danseuse se font face pour aborder de manière ludique les relations possibles entre un homme et une femme : l’approche, l’esquive, la séduction, le rejet… Enfin un sextuor mettant l’ensemble des danseurs sur une place fictive où les rencontres prennent toutes les formes imaginables. Les six danseurs échangent tour à tour leurs disciplines pour créer des solos, duos, trios, ensembles, canons, des marches folles, des arrêts sur image… Ainsi les techniques de Break, de Popping, de House, de Newstyle ou de Locking pourront se faire écho, se mêler ou se confronter pour donner aux spectateurs un

panorama complet de la danse hip-hop.