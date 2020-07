Ajaccio : interdiction de baignade et de pêche aux plages Marinella et Ariadne

Toutes activités de baignade et de pêche sont interdites provisoirement sur le littoral s'étendant de la Plage Marinella à celle de l'Ariadne, et dans la bande des 300 mètres de ce plan d'eau. L'interdiction concerne également l'utilisation des engins de plage non motorisés.

L'arrêté prend effet immédiatement, et ce jusqu'à nouvel ordre.