Ajaccio : concert caritatif au profit d'Inseme  20/11/2025

Samedi 22 novembre, à 20h30 à l’espace Diamant d’Ajaccio, aura lieu le concert caritatif organisé par l’Ordre Militaire et Hospitalier Saint-Lazare de Jérusalem. Cette année, ils ont chaleureusement décidé de reverser l’intégralité des bénéfices de l’événement à l’association Inseme.
Une programmation exceptionnelle est prévue avec en première partie la Scola di Cantu Natale Luciani, puis le groupe EPPO qui fait spécialement le déplacement !
Entre les deux, un entracte permettra de se restaurer sur place, et ce aussi 100% au profit d’Inseme, et donc des personnes aidées par l’association.
Il est d’ores et déjà possible d’acheter sa place en ligne sur le lien suivant :

https://reservation.ajaccio-tourisme.com/concert-caritatif-saint-lazare-hospitaliers-de-
corse-inseme.html

L’association tient à remercier l’Odre de Saint-Lazare, et particulièrement Pierre Pugliesi qui est très engagé dans l’organisation, les groupes qui nous honorent de leur présence, l’Espace Diamant qui nous accueille gracieusement et chaque personne qui prendra une place et contribuera cette soirée solidaire exceptionnelle.

