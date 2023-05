Ajaccio : Vif succès pour la conférence sur le monde étrusque et la Corse

Ce jeudi, Jean Castela, professeur agrégé, a présenté devant un public nombreux et conquis à la Citadelle d'Ajaccio une conférence sur "le monde étrusque et la Corse".



Cette conférence était à la fois érudite et didactique, offrant aux Ajacciens présents une journée agréable sous le signe du partenariat entre le réseau des médiathèques de la ville d'Ajaccio et la FRES. La journée avait commencé à la médiathèque des Cannes avec l'inauguration de l'exposition "Les plantes à parfum dans l'antiquité" par Claudia Cristofari, doctorante au Laboratoire LISA Université de Corse/CNRS. Cette belle exposition est visible jusqu'au 31 mai.

Le prochain rendez-vous aura lieu ce mardi 16 mai à 17h30 à la médiathèque des Cannes avec la conférence de Laurent Vidal, responsable scientifique d'opérations de l'Inrap sur le site d'Aléria "Aléria: archéologie d'une tombe d'époque étrusque". Le mois de l'archéologie continue dans les médiathèques avec des ateliers, des projections et des jeux. N'hésitez pas à pousser la porte et à vous inscrire !