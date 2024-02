Ajaccio : Une rencontre passionnante autour de la science-fiction à la médiathèque des Cannes

Le Festival « Les Mycéliades » s'anime à la médiathèque des Cannes en collaboration avec le cinéma L’Ellipse du 1er au 15 février 2024. Ce rendez-vous cinématographique met en lumière la science-fiction et le voyage dans le temps, offrant une plongée immersive aux 15-25 ans.

Ce mercredi 07 février à 14h00, la médiathèque des Cannes accueillera une présentation captivante du monde de la science-fiction en partenariat avec le cinéma L’Ellipse. Lors de cette séance, Emilie, animatrice du cinéma L’Ellipse, dévoilera les coulisses du film « Code Source » et comment le septième art s'est inspiré de la science-fiction pour créer des univers riches et originaux. Une rencontre enrichissante à ne pas manquer pour les amateurs du genre et les curieux.