Ajaccio : Une rencontre avec Sampiero Sanguinetti à la médiathèque des Cannes

A l'occasion de la semaine de la presse venez découvrir le parcours et le travail de Sampiero Sanguinetti, journaliste et homme de télévision depuis plus de trois décennies, l'un des pionniers de la télévision régionale en Corse et l'un des principaux promoteurs de "Via Stella", la télévision insulaire diffusée par satelite, RDV ce mercredi 15 mars à 10h00