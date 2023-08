Ajaccio : Un nouvel autel pour la chapelle Notre-Dame-de-Lorette

Son Excellence Mgr Bustillo, assisté du Père Mercury Chapelain, consacrera le nouvel autel en marbre de la chapelle Notre-Dame de Lorette le samedi 12 août. L'Association Santu Lisandru Sauli et Les Amis de la Chapelle Notre-Dame de Lorette convie la population ajaccienne à participer à cette cérémonie en forme tridentine.



10 h 00 : Messe basse dans la chapelle Bacciocchi et hommage aux reliques de Saint Donat, martyr, et de saint Alexandre Sauli, confesseur.



11 h 00 : Consécration de l'autel sous le titre de la "Nativité de Marie".



A l'issue, un apéritif sera offert par les Associations.