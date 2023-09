Ajaccio : Un match d'improvisation sur la scène de de l'Espace Diamant

La troupe I Furiosi se produira en match mercredi 20 septembre à 20h30 sur la scène de l'Espace Diamant pour la première fois et à l'occasion du Festival de Théâtre amateur Crià in Libertà

Vous aimez l'humour, vous aimez le théâtre et le sport ?

Embarquez avec I Furiosi pour un match d'improvisation théâtrale !

Deux équipes, un arbitre, des joueurs prêts à tout... et un public en délire, chargé de voter pour ses improvisations préférées; telle est la recette d'une forme théâtrale décapante, originale et surprenante qui offre un spectacle unique, voué à n'exister qu'une seule fois !

Crée en 2016 à Ajaccio, la troupe I Furiosi compte désormais pas moins de 40 comédiens de toutes générations, prêts à vous surprendre, vous faire rire ou vous émouvoir.