Jouer avec des histoires, imaginer des nouvelles fins, envie de jouer avec le destin d’un Harry Potter et de se prendre pour J.K.Rowling ….C’est l’occasion de réécrire des aventures autour du monde de la science-fiction en prélude au Festival des Mycéliades en février 2024.Les jeunes pourront ensuite présenter leurs textes au public, s’ils en ont envie, lors de la cérémonie de clôture du Festival au cinéma Ellipse.Écrire une fanfiction permet au lecteur ou au spectateur de mettre en scène ce qu'il aurait souhaité trouver dans l'œuvre d'origine.Ce mode de création, souvent au sein d'une communauté apprenante , est aussi considéré par de nombreux auteurs comme un moyen d'apprendre à écrire, de développer l'imaginaire individuel et collectif.En s'emparant de leurs œuvres préférées pour les faire vivre au-delà de leurs frontières, les fans inventent une nouvelle façon d'écrire et de lire, libre et communautaire.