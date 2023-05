Ajaccio : Simone Veil, Les combats d’une effrontée, va es scène ce 19 mai à l’Espace Diamant

La ville d’Ajaccio accueillie la grande Cristiana Reali dans son dernier

spectacle, Simone Veil « Les combats d’une effrontée » ce vendredi 19 Mai à 20h30 à

l’Espace Diamant.

Stupéfiante de vérité, Cristiana Reali incarne devrait-on dire est Simone Veil, et livre

une parole tournée vers les générations futures et envers et contre tout un regard

confiant porté sur l’avenir