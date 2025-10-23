CorseNetInfos
Incendies : Deux feux à Bisinchi et Volpajola 23/10/2025 Drame à Galeria : un touriste allemand perd la vie dans le Fango 23/10/2025 Tempête Benjamin : Perturbations dans les transports en Haute-Corse 23/10/2025 B.Tavenot (SC Bastia) avant Laval  : « L’objectif, c’est de changer le cours de l’histoire ! » 23/10/2025
Ajaccio : Report de la soirée du Festival Ritrovu à l’Espace Diamant le 24 octobre  23/10/2025

En raison d’une infiltration d’eau sur la scène de l’Espace Diamant provoquée par les fortes intempéries de ces derniers jours, la soirée prévue vendredi 24 octobre, dans le cadre du Festival Ritrovu, est reportée à une date ultérieure. Elle devait s’ouvrir avec Voci d’Isula, le projet chorégraphique de Manon Baldi en hommage aux figures féminines corses, puis se poursuivre avec le concert du groupe L’Alcudina, accompagné de jeunes voix insulaires.
L’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio communiquera prochainement la nouvelle date. Les spectateurs qui le souhaitent peuvent dès à présent demander le remboursement de leurs billets auprès de l’Office, au 04 95 51 53 03. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre fidélité.

