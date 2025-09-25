CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
Enquête préliminaire de la JIRS de Marseille sur l'attribution de marchés publics par la communauté d'agglomération de Bastia 25/09/2025 Un octogénaire décède après un malaise au volant à Venaco 25/09/2025 Depuis Ajaccio les ambassadeurs de l’OCDE prennent le pouls de la Corse 25/09/2025 Sauvetage en mer en Corse : 287 opérations menées par la SNSM depuis le début de l’année 25/09/2025
Les brèves

Ajaccio : Rendez-vous littéraire à la médiathèque des Cannes  25/09/2025

La médiathèque des Jardins de l’Empereur propose le rendez-vous littéraire du mois "Colette et Sand, portraits croisés de deux femmes d'exception" animé par Raphael Lahlou le samedi 27 septembre à 16 heures
 
Les femmes d’aujourd’hui doivent à George Sand et à Colette une bonne partie des acquis qu’elles continuent à défendre. A deux époques différentes ces 2 romancières hors du commun ont su passer outre les contraintes de leur temps et conquérir leur liberté
 
Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40

