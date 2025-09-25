Ajaccio : Rendez-vous littéraire à la médiathèque des Cannes

La médiathèque des Jardins de l’Empereur propose le rendez-vous littéraire du mois "Colette et Sand, portraits croisés de deux femmes d'exception" animé par Raphael Lahlou le samedi 27 septembre à 16 heures



Les femmes d’aujourd’hui doivent à George Sand et à Colette une bonne partie des acquis qu’elles continuent à défendre. A deux époques différentes ces 2 romancières hors du commun ont su passer outre les contraintes de leur temps et conquérir leur liberté



Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40