Ajaccio - Rencontres et dédicace autour du procès Papon

Auteur du livre Le procès Papon, Jean-Jacques Gandini, avocat, journaliste, membre de la ligue des droits de l’homme, président du syndicat des avocats de France de 2012 à 2014, est invité par la librairie La Marge à Ajaccio, jeudi 25 septembre 2025 à 18h pour présenter et dédicacer son livre. Le vendredi 26, il ira à la rencontre d’élèves du lycée Laetitia. La ligue des droits de l’homme de Corse est associée à ces deux évènements.

En 1998, Maurice Papon fut condamné à 10 ans de prison ferme pour complicité de crimes contre l’humanité. Secrétaire général de la préfecture de Gironde pendant la seconde guerre mondiale, il avait participé entre juillet 1942 et mai 1944, à la déportation de 1690 personnes de confession juive dont 223 enfants.

De sa nomination de préfet de Corse en 1946 à sa fonction de ministre du budget de 1978 à 1981 sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing en passant par son poste de préfet de Paris et un mandat de député, Maurice Papon fit une brillante carrière au lendemain de la seconde guerre mondiale. Il fut même reconnu résistant. Il a fallu attendre le début des années 1980 pour que soit enfin révélé son terrible passé, puis encore une vingtaine d’années pour qu’il soit condamné par la Cour d’assises de Gironde à l’issue de son procès tenu entre le 8 octobre 1997 et le 2 avril 1998.

Jean-Jacques Gandini a assisté à l’intégralité des auditions du procès Papon. Comme l’indique la Librairie La Marge, « il propose une édifiante synthèse des enjeux soulevés par cet évènement judiciaire hors norme. » Son livre qu’il a voulu enrichir et réactualiser est des plus utiles en ces temps troublés alors que les idéologies de l’extrême-droite qui ne cessent de réécrire l’histoire, se banalisent."

