Ajaccio : Racines de ciel accueille François-Henri Désérable

La prochaine rencontre Racines de ciel aura lieu avec l'écrivain François-Henri Désérable jeudi 11 mai à 18h30, dans la Grande galerie du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts d'Ajaccio.

Reçu par Sandra Alfonsi et Michel Peretti, il nous parlera de L'Usure d'un monde, une traversée de l'Iran, paru le 4 mai chez Gallimard et disponible à la librairie La Marge, partenaire de Racines de ciel et organisatrice d’une séance de dédicace à l'issue de la rencontre.



Lauréat du Grand Prix du Roman de l'Académie française en 2021 pour Mon maître et mon vainqueur (Gallimard), François-Henri Désérable raconte, dans son dernier livre, les quarante jours qu'il passa en Iran au plus fort de la répression contre les manifestations suivant la mort de Mahsa Amini. Et ce constat : celui d'une République islamique aux abois.



Entrée libre !