Ajaccio : Programme des médiathèques du mardi 19 au samedi 23 septembre

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Mercredi 20 septembre à 14h : Atelier jeu de cartes Pokemon (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES

- A partir du 5 septembre : Exposition adulte "1943-2023 Les 80 ans de la Libération de la Corse" (Accès libre)

- A partir du 5 septembre : Exposition jeunesse sur écran numérique "Les 80 ans de la libération de la Corse" (Accès libre)

- Mercredi 20 septembre à 10h30 : lecture de conte (3 ans +)

- Mercredi 20 septembre à 14h30 : Ciné-Club jeunesse

- Samedi 23 septembre à 10h30 : atelier créatif "Peinture avec les doigts" (3 ans +)

- Samedi 23 septembre à 14h : projection documentaire dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la libération de la Corse (Tout public)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 20 septembre à 14h : Atelier tablette "Tournoi Super Mario Run" (8 ans +)

- Jeudi 21 septembre à 14h : Vie pratique "Netflix, AmazonPrime, Molotov, Disney+" (Public adulte)

- vendredi 22 septembre à 13h30 : Remise à niveau " Les bases de l'utilisation d'un PC" (Public adulte)

- Samedi 23 septembre à 10h30 : Réalité virtuelle "La maison d'Anne Frank" (10 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de septembre : "Lire un documentaire"

- Mercredi 20 septembre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3 ans +)

- Mercredi 20 septembre à 14h : projection (adultes)

- Mercredi 20 septembre à 16h30 : Jeux en médiathèque (6 ans +)

- Vendredi 22 septembre à 17h30 : conférence "Analyse de la spécificité de la Résistance en Corse" animée par Isalyne Almeric Choury (Tout public)

- Samedi 23 septembre à 14h : atelier créatif spécial rentrée "Fabrique ton pot à crayons personnalisé" (7 ans +)

- Samedi 23 septembre à 16h : Club de lecture adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mardi 19 septembre à 15h : atelier numérique pour les débutants @ la carte (Tout public)

- Mercredi 20 septembre à 9h30 : atelier Montessori (6 mois +)

- Mercredi 20 septembre à 15h : Rentrée magique à Poudlard (6 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50