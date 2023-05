Ajaccio : Lionel Giacomini présente « Esiste » à l’Espace Diamant

Lionel Giacomini présente sa dernière création musicale « Esiste », mardi 09 Mai à 20h30, à l’Espace Diamant.



Après des années de collaboration avec diverses formations musicales insulaires

comme Giramondu, Notte, Alba et Voce Ventu, il dévoile aujourd’hui son propre univers, comme une invitation au voyage vers l’intime, pour explorer de nouvelles frontières sonores et se laisser porter vers un monde onirique où la langue corse trouve toute sa place.

Fermez les yeux, écoutez et laissez résonner en vous le souffle du chant et le

murmure délicat de la vie...