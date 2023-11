Ajaccio : Les animations des médiathèques du mardi 14 au samedi 18 novembre

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 15 novembre à 10h30 : Kamishibaï (3 ans +)

- mercredi 15 novembre à 14h : atelier alimentation pour une saine nutrition avec Pimprenelle (dès 7 ans et adultes)

- samedi 18 novembre à 10h : : Ciné-Club jeunesse spécial Armistice de la Première guerre mondiale (dès 8 ans et adultes)

- samedi 18 novembre à 14h : jeux atour du film "La guerre des Lulus" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de novembre : "Lire un Goncourt"

- mercredi 15 novembre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3 ans +)

- mercredi 15 novembre à 14h : projection adultes

- mercredi 15 novembre à 16h30 : Jeux en médiathèque (6 ans +)

- samedi 18 novembre à 10h30 : Bébé lecteur (3 ans +)

- samedi 18 novembre à 10h30 : initiation au tricot (Ados/adultes)

- samedi 18 novembre à 11h15 : initiation à l'anglais (5/7 ans)

- samedi 18 novembre à 14h : atelier théâtre (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- mercredi 15 novembre à 14h : atelier créatif "Créer une maison avec Minecraft" (8 ans +)

- samedi 18 novembre à 10h30 : réalité virtuelle " Océan Rift, visite des fonds marins" (10 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mardi 14 novembre à 15h : atelier numérique @ la carte animé par Marie (Public débutant)

- mercredi 15 novembre à 9h30 : Eveil corporel animé par Aurélie (3 ans +)

- mercredi 15 novembre à 15h : Session de jeux sur Switch animé par Marie (8 ans +)

- mercredi 15 novembre à 17h : Geek Club animé par Marie (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



BIBLIOTHEQUE DE MEZZAVIA

- mercredi 15 novembre à 9h30 : atelier Bébé lecteur (6 mois / 3 ans)

- mercredi 15 novembre à 10h15 : lecture de contes (3 ans +)

- mercredi 15 novembre à 11h : initiation à l'anglais (5/8 ans)

Renseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 15 novembre à 14h : atelier jeu de cartes Pokemon (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81