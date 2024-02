MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de février : "Lire un polar écrit par une femme"

- mercredi 7 février à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3 ans +)

- mercredi 7 février à 14h : Ciné-Club adultes

- mercredi 7 février à 14h30 : "Crêpes party" (7 ans +)

- samedi 10 février à 10h : initiation au tricot (Ados/Adultes)

- samedi 10 février à 14h : initiation musicale "Découverte des cors et des cuivres" avec Laurent Labbé du Conservatoire Henri Tomasi (Tout public)

ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- mercredis 7 février à 14h : atelier robotique "Programmez un robot avec Scratch" (8 ans +)

- vendredis 9 février à 13h30 : remise à niveau "Les bases de l'utilisation d'un PC" (Adultes)

- samedis 10 février à 10h30 : Réalité virtuelle "Visitez les grandes capitales" (Tout public)

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 7 février à 10h30 : atelier coloriage "Spécial Jeux Olympiques" (8 ans +)

- samedi 10 février à 10h30 : Club Manga (10 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

A l’occasion du Festival « Les Mycéliades » :

Du 1er au 15 février, la médiathèque des Cannes et Ellipse Cinema participent au festival Les Mycéliades

- mercredi 7 février à 14h : présentation du monde de la science-fiction à travers le cinéma avec Ellipse à la médiathèque des Cannes

- mercredi 7 février à 16h : atelier Cricut Maker "Mug Mycéliades" animé par Johanna

- jeudi 8 février à 14h : projection "Code source"

- samedi 10 février à 10h : projection séries cultes et vintage : Code Quantum / Sliders

- samedi 10 février à 14h : FAN FIC d'Antonia

- dimanche 11 février au cinéma Ellipse : présentation et rendu des ateliers FAN FIC d'Antonia et projection du manga Suzume

MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 7 février à 10h et 14h : atelier jeux et escape game (8 ans +)

- jeudi 8 février à 14h : Club de lecture (Adultes)

- samedi 10 février à 13h : "Samedi Magic" Initiation et parties de jeu de cartes Magic l'Assemblée

MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 7 février à 10h : atelier d'éveil des p'tits bouts "Eveil musical" animé par Aurélie (6 mois +)

- mercredi 7 février à 15h : "Crêpes party" animé par Fatiha (3 ans +)

- sur demande, rdv informatique individuel "@ la carte" animé par Didier (Public débutant)

ESPACE MULTIMEDIA MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mardi 6 février à 14h30 : atelier initiation à l'informatique "Découverte d'un ordinateur" animé par Didier (Public débutant)

- mardi 13 février à 14h30 : atelier initiation à l'informatique "Création et gestion d'une boîte mail" animé par Didier (Public débutant)

- mardi 20 février à 14h30 : atelier initiation à l'informatique "Traitement de texte et tableur" animé par Didier (Public débutant)

- mercredi 28 février à 14h : session jeux sur Switch "Sonic et Mario aux jeux olympiques" (8 ans +)

- mercredi 28 février à 16h : Club Geek "Viens échanger sur les mangas, les anim', la pop culture…" animé par Didier (12 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.11