Ajaccio : Le programme des médiathèques du mercredi 24 au samedi 27 janvier





MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 24 janvier à 10h30 : Lecture de contes (3 ans +)

- mercredi 24 janvier à 14h : atelier "Création d'empreintes digitales géantes" (8 ans +)

- samedi 27 janvier à 10h30 : atelier "Création de squelettes articulés" (6 ans +)

- samedi 27 janvier à 14h : FANFIC avec Antonia (13 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de janvier : "Lire un livre de poche"

- Dans le cadre des #Nuitsdelalecture et durant tout le mois de janvier, exposition thématique sur le thème du corps "Hybridité dans la mythologie gréco-romaine" (Tout public)

- mercredi 24 janvier à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits (3 ans +)

- mercredi 24 janvier à 14h : Ciné-Club adultes

- jeudi 25 janvier à 16h45 : atelier "Ecriture d'un livre jeunesse" (7 ans +)

- vendredi 26 janvier à 17h30 : Rencontre d'auteur et dédicace avec Jean-Pierre Parocchetti autour de son roman "De la fureur" (Public Adulte)

- samedi 27 janvier à 10h : initiation au tricot (Ados/Adultes)

- samedi 27 janvier à 16h : Club de lecture (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 24 janvier à 10h : atelier Bébé lecteur et initiation à l'anglais animé par Antonia (- de 3 ans)

- mercredi 24 janvier à 11h : atelier Initiation à l'anglais animé par Antonia (5/8 ans)

- mercredi 24 janvier à 13h30 : animation Jeux de société (6 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 24 janvier à 10h : Bébés lecteurs animé par Fatiha (3 ans +)

- mercredi 24 janvier à 15h : Les mercredis des p'tits bouts "Crazy cirque" animé par Aurélie (3 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50